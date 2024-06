Trois Chinois déjà contrôlés positifs avant l'affaire de 2021

Trois des 23 nageurs chinois testés positifs mais non sanctionnés avant les JO de Tokyo en 2021 avaient déjà été contrôlés positifs sans être suspendus en 2016 et 2017, révèle Le New York Times.

D'après le quotidien américain, 3 nageurs avaient été contrôlés positifs au clenbutérol en 2016 et 2017 mais blanchis par l'antidopage qui avait retenu la théorie d'une contamination alimentaire, sans rendre leurs cas publics. Deux des nageurs ont remporté des titres olympiques à Tokyo en 2021 et le 3e détient désormais un record du monde, d'après le New York Times. "Chacun des trois nageurs avait été contrôlé avec une concentration de clenbutérol si faible qu'elle était entre 6 et 50 fois inférieure au taux minimum pour déclencher un cas de 5 ng/L introduit en 2019 pour faire face à l'important phénomène de contamination au clenbutérol par la viande", se défend l'Agence mondiale antidopage (AMA) dans un communiqué. L'AMA a été grandement secouée par des révélations de presse fin avril sur les contrôles positifs de 23 nageurs chinois à la trimétazidine début 2021 non suivis de sanctions. L'instance dit avoir retenu la thèse d'une "contamination alimentaire environnementale" et réfute toute volonté de dissimuler ces cas. ats/fg