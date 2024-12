Rast au sommet, Holdener de retour, grosse frayeur pour Shiffrin

Les courses se suivent et se ressemblent malheureusement pour Michelle Gisin. Au contraire de Camille Rast, Wendy Holdener et Mélanie Meillard, l'Obwaldienne n’y arrive décidément pas en ce début de saison. Seulement vingt-quatrième à Levi et non qualifiée pour la seconde manche à Gurgl, Gisin n’a pu faire mieux que dix-neuvième à Killington après avoir bouclé le premier tracé au vingt-troisième rang. Sans une seule manche satisfaisante depuis le début de la saison, la championne olympique de combiné semble en manque de confiance, à la recherche de son ski, et risque bien de sortir du top-7 en slalom et donc de partir avec un dossard plus élevé. En géant, la donne est malheureusement la même. Vingt-deuxième à Sölden, elle ne s'est classée que vingt-cinquième dans le Vermont après avoir pris la vingt-huitième place de la première manche.

Killington (USA), slalom dames, 2e manche: Michelle Gisin (SUI)