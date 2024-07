Possible choc Nadal-Djokovic dès le deuxième tour 

Les deux joueurs les plus titrés de l'histoire du tennis, Rafael Nadal et Novak Djokovic, pourraient s'affronter dès le deuxième tour du tournoi olympique sur la terre battue de Roland-Garros. Stan Wawrinka se mesurera quant à lui au 1er tour au Russe Pavel Kotov (62) alors que Viktorija Golubic (WTA 79) défiera la tête de série no 5 Jessica Pegula.

Djokovic, qui reste sur une finale perdue à Wimbledon face à Carlos Alcaraz, a hérité d'un tirage clément pour son entrée dans le tournoi. Le demi-finaliste des derniers JO, battu à Tokyo dans le match pour la troisième place, sera opposé à l'Australien Matthew Ebden, qui avait cessé sa carrière en simple en 2022 pour se consacrer au double. Nadal affrontera lui le Hongrois Marton Fucsovics, 83e mondial, qui reste sur trois défaites d'entrée lors de ses précédents tournois mais a remporté un titre cette année, à Bucarest, sur terre battue Une revanche à prendre pour Wawrinka Wawrinka a hérité d'un adversaire à sa portée en la personne de Pavel Kotov. Le Vaudois peut avoir un sentiment de déjà-vu: le champion olympique 2008 de double a en effet affronté le Russe sur la terre battue de Roland-Garros il y a quelques semaines lors de la deuxième levée du Grand Chelem de l'année. Avec une défaite en quatre sets à la clé. Le Vaudois a donc une revanche à prendre face au 62e joueur mondial, qui s'était imposé 7-6 6-4 1-6 7-6 au 2e tour. En cas de succès, la logique voudrait qu'il retrouve le Chilien Nicolas Jarry (25) au 2e tour, avant un éventuel duel avec le champion olympique 2021 Alexander Zverev (4) en 8e de finale Un joli défi pour Golubic Deuxième représentante de Swiss Tennis en lice à Paris, Viktorija Golubic aura un sacré défi à relever au 1er tour. La Zurichoise, médaillée d'argent à Tokyo en double au côté de Belinda Bencic, défiera en effet l'Américaine Jessica Pegula (6). Golubic a affronté une seule fois l'Américaine, en 2022 à l'US Open, s'inclinant 6-2 6-2. Mais Pegula n'est pas vraiment à l'aise sur terre battue. Et elle s'est retrouvée au repos forcé pendant deux mois entre la mi-avril et la mi-juin en raison d'une blessure, qui l'a notamment privée de Roland-Garros.

ats/fg