Ponti réussit son retour à Shanghai

Noè Ponti a amélioré son record d'Europe du 100m papillon en petit bassin à Shanghai en Coupe du monde. Le Tessinois a nagé en 48''40, soit sept centièmes de mieux que son précédent record.

Après sa 4e place aux JO de Paris, suivie de vacances et d'un petit mois d'entraînement, Ponti a ainsi réussi son retour à la compétition. Son chrono lui a aussi valu de gagner la course malgré une concurrence de qualité avec le Néerlandais Nyls Korstanje et le Sud-Africain Chad Le Clos.

Ces 48''40 constituent par ailleurs le 3e meilleur temps de l'histoire dans cette discipline en bassin de 25 mètres. Seul Caeleb Dressel (47''78) et Chad Le Clos (48''08) se sont montrés plus rapides que Noè Ponti.

Le médaillé de bronze olympique de 2021 a confirmé sa bonne condition peu après en finale du 100m 4 nages, dont il a pris la 2e place à un centième du Français Léon Marchand. Son chrono de 50''66 lui a permis d'améliorer son record de Suisse de 0''90.

