Pogacar l'emporte en solitaire et conforte son maillot jaune

Tadej Pogacar est plus que jamais en course pour réaliser le formidable doublé Giro-Tour de France la même année. Le Slovène a remporté en solitaire la 14e étape de la Grande Boucle entre Pau et Saint-Lary-Soulan (152 km) et renforce son maillot jaune de leader.

Cette 1re étape dans les Pyrénées a donc donné lieu au duel attendu entre Pogacar, vainqueur de la Grande Boucle en 2020 et 2021, et Vingegaard, lauréat en 2022 et 2023. Tout s'est décidé dans l'ultime ascension de la journée (10,6 km à 7,8% de moyenne).



Pogacar a attaqué à 4,6 km du sommet, et son rival n'a pas pu prendre sa roue. Vingegaard a ensuite régulièrement perdu du terrain pour terminer à 39" du vainqueur, qui a gagné pour la 13e fois sur le Tour. Le Belge Remco Evenepoel a pris la 3e place à 1'10. Conséquence au général, Tadej Pogacar porte son avance sur Vingegaard à 1'57. Evenepoel se retrouve à 2'22. Le Slovène a donc vraiment frappé un grand coup. Un dimanche dantesque Dimanche, la 15e étape proposera pas moins de 5 cols, 4 de 1re catégorie et un hors catégorie. Et ça commence très fort avec le col de Peyresourde d'entrée (6,9 km à 7,8%), suivi des deux montées très raides, le col de Menté (9,3 km à 9,1%) et celui de Portet-d'Aspet (4,3 km à 9,6%). Après un bout de vallée, il restera ensuite encore le col d'Agnes (10 km à 8,2%) et la montée finale vers le Plateau de Beille (15,8 km à 7,9%) où les favoris devraient s'expliquer une fois encore. >> A lire aussi : Jasper Philipsen double la mise, Jonas Vingegaard offensif ats/pza