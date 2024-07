Pogacar assomme la concurrence

Intouchable Tadej Pogacar ! Déjà vainqueur samedi, le Slovène a récidivé lors de la 15e étape en s'imposant une nouvelle fois en solitaire avec 1'08 sur Jonas Vingegaard. Au classement général, Pogacar compte désormais 3'09 d'avance sur le Danois.

Cette étape de 197,7 km, partie de Loudenvielle, proposait un imposant menu avec 4 cols avant la terrible montée finale (15,8 km à 7,9% de moyenne). Les favoris n'ont pas bougé avant ce juge de paix.



Dominé samedi, Jonas Vingegaard a fait rouler son équipe durant toute la journée. Le Danois a attaqué à 10,5 km de l'arrivée, mais Pogacar a pris sa roue. Vingegaard a mis un gros rythme et les deux hommes ont vite rejoint et dépassé les échappés.

Rien à faire pour Vingegaard

A un peu plus de 5 km du but, le maillot jaune - qui n'avait pas pris le moindre relais - a lancé à son tour une attaque tranchante, à laquelle son rival n'a pas pu répondre. Pogacar a dès lors régulièrement creusé l'écart pour franchir la ligne avec 1'08 d'avance sur Vingegaard et 2'51 sur le Belge Remco Evenepoel.



Au général, les affaires se présentent bien pour le Slovène, qui compte donc une réserve de 3'09 sur le Danois, alors qu'Evenepoel accuse 5'19 de retard. Pogacar est très bien parti pour signer le premier doublé Giro - Tour depuis 1998.

>> A lire aussi : Pogacar domine la concurrence, Vingegaard passe 2e du général

ats/pza