Messi signe un triplé et deux passes décisives

Lionel Messi a été le principal artisan de la victoire 6-0 de l'Argentine contre la Bolivie mardi à Buenos Aires en éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. L'octuple Ballon d'Or a réussi un triplé et deux passes décisives.

Lionel Messi a frappé trois fois (19e, 84e, 86e) et délivré deux offrandes à Lautaro Martinez (43e) puis à Julian Alvarez (45+3), face à des Boliviens largement privés du ballon et peu dangereux.

Revenu récemment d'une coupure de 2 mois en raison d'une blessure, l'ancienne légende du FC Barcelone, qui évolue désormais à l'Inter Miami à 37 ans, avait signé début octobre un doublé en MLS qui avait porté son palmarès à 17 buts et 15 passes décisives en championnat cette saison.

Les Albiceleste sont toujours en tête (22 points) avec 3 longueurs d'avance sur la Colombie qui l'a emporté 4-0 face au Chili.

Le Brésil gagne aussi

De son côté, le Brésil s'est imposé 4-0 face au Pérou à Brasilia pour prendre 4 points d'avance sur la barre et revenir à la hauteur de l'Uruguay, qui a concédé un match nul contre l'Equateur (0-0). La Seleçao a pu compter sur Raphinha, auteur d'un doublé sur penalty (38e, 54e), et des buts d'Andreas Pereira (71e) et de Luiz Henrique (74e).

