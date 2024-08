Marc Hirschi remporte la Bretagne Classic

Marc Hirschi a remporté la Bretagne Classic. Le Bernois de 26 ans s'est imposé après 259,8 km avec une seconde d'avance sur le Français Paul Magnier et le Danois Magnus Cort.

Après la Flèche Wallonne au printemps, puis le Tour de République tchèque et la Clasica San Sebastian cet été, Hirschi décroche une nouvelle victoire cette saison, à un mois des championnats du monde qui se dérouleront "à domicile", à Zurich.

Aux avant-postes tout au long de la course, le Suisse âgé de 26 ans a forcé la décision dans le final et conservé quelques mètres d'avance sur le peloton, où le Français de la Soudal Quick-Step, Paul Magnier, a réglé le sprint devant le Danois Magnus Cort Nielsen.

Sur les 60 derniers kilomètres, "il y avait beaucoup de coureurs qui avaient le même niveau, on était tous très forts et personne n'était supérieur aux autres", a raconté Hirschi. "Dans la dernière montée, je me suis dit que c'était ma dernière chance de partir et de gagner. J'ai réussi à faire un petit écart et je savais qu'après j'allais avoir le vent dans le dos", a-t-il ajouté.

afp/tzing