Marc Hirschi ne s'arrête plus de gagner. Après la Clasica San Sebastian et la Bretagne Classic, le Bernois a remporté sa troisième course d'un jour consécutive au GP Industria & Artigianato dimanche en Toscane.

Hirschi a fêté un succès mérité. Il est passé à l'attaque peu après que l'échappée du jour avait été reprise alors qu'il restait encore 14 kilomètres à parcourir. Le coureur de l'équipe UAE a finalement terminé la course, raccourcie de 196 à 169 km en raison du mauvais temps, avec 4'' d'avance sur l'Uruguayen Guillermo Thomas Silva. Troisième, le coéquipier de Hirschi Diego Ulissi a concédé 9''. Pour Hirschi, il s'agit de la sixième victoire de la saison et de la 20e au total chez les professionnels. S'il parvient à conserver cette forme jusqu'aux championnats du monde, il sera certainement l'un des hommes à battre à Zurich le 28 septembre. D'ici là, le troisième des Mondiaux 2020 a encore trois autres courses d'un jour à son programme la semaine prochaine en Italie, ainsi que le Tour du Luxembourg à partir du 18 septembre. ats/tzing