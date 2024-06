Les Suisses de Bologne ont un nouveau coach

Naples a choisi Antonio Conte. Le champion 2023 veut rebondir après une saison catastrophique terminée à la 10e place et sans qualification européenne pour la première fois depuis 2010. Selon la presse italienne, Conte, 54 ans et au chômage depuis 1 an, s'est engagé avec Naples jusqu'en 2027, avec un salaire annuel de 8 millions d'euros.