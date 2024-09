Leclerc s'impose devant les McLaren

Charles Leclerc (Ferrari) a remporté le Grand Prix d'Italie à Monza. Le Monégasque a précédé les McLaren-Mercedes de l'Australien Oscar Piastri et du Britannique Lando Norris.

Leclerc a fêté son 7e succès en formule 1, le deuxième en 2024 après Monaco. La victoire a été conquise grâce à une stratégie à un seul arrêt, contre deux pour la plupart des autres écuries.



Pour le plus grand bonheur des tifosi, Leclerc a pu conserver 2''664 d'avance sur Piastri et 6''153 sur Norris. Ce dernier, qui est parti de la pole position, a un peu réduit son retard au championnat sur Max Verstappen (Red Bull-Honda), seulement 6e.



Une fois encore, les Kick Sauber-Ferrari n'ont joué aucun rôle en vue durant la course. Valtteri Bottas a terminé 16e et Guanyu Zhou 18e. Tous deux n'ont toujours pas inscrit le moindre point cette saison au championnat.

ats/pza