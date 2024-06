La "nouvelle" défense de fer à l'épreuve

En l'absence de Breel Embolo qui soigne toujours sa cuisse, il reviendra sans doute à Zeki Amdouni et à Ruben Vargas de jouer. Tous deux introduits à la pause mardi contre l’Estonie, le Genevois et le Lucernois ont peut-être pris la main pour mener l’attaque de l’équipe de Suisse. Même si leur profil se ressemble quelque peu, ils peuvent très bien faire la paire. "Je veux toutefois me réserver le plus de possibilités en attaque", répète Murat Yakin. C’est pourquoi Kwadwo Duah et Steven Zuber, les deux appelés de la dernière heure, seront à l’Euro alors que leur sélection il y a à peine un mois semblait bien improbable.