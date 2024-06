La délégation suisse vise au minimum six médailles

Les Championnats d'Europe d'athlétisme, qui débutent vendredi à Rome, promettent six jours de succès pour la délégation helvétique, qui visera au moins six médailles. En préambule, voici six questions et réponses sur la compétition.

Cinquante ans après leur dernière apparition dans la Ville éternelle, les Championnats d'Europe font leur retour à Rome, où le stade olympique accueillera les meilleurs athlètes du Vieux Continent. C'est au même endroit qu'ont eu lieu la deuxième édition des Mondiaux d'athlétisme en 1987, ainsi que les épreuves olympiques des Jeux d'été de 1960. Egaler ou faire mieux que 2022 Swiss Athletics veut au moins égaler le record de la dernière édition à Munich, en 2022, où la délégation helvétique avait décroché six médailles. Cet objectif est réaliste, d'autant plus qu'avec Dominic Lobalu, un autre candidat a rejoint les sœurs Kambundji, Simon Ehammer, Annik Kälin, Jason Joseph, Angelica Moser ou Lore Hoffmann il y a quelques semaines grâce à l'autorisation de World Athletics lui permettant de représenter la Suisse. D'autant plus que des surprises sont toujours possibles, comme par exemple avec les différents relais ou au sein l'équipe masculine de semi-marathon. Werro et Del Ponte absentes La délégation suisse devra se passer de deux prétendantes. Audrey Werro, la spécialiste fribourgeoise du 800m, ne veut pas prendre de risques en vue des Jeux olympiques après avoir subi une élongation à une cuisse. Ajla Del Ponte, 5e du 100m aux JO de Tokyo, se bat contre les blessures pour la troisième saison consécutive. Sinon, l'équipe est plus nombreuse que jamais avec 60 athlètes. La précédente délégation record en comptait 53 lors des Championnats d'Europe à domicile en 2014 à Zurich. Du beau monde attendu Il est faux de croire que les figures de proue de l'athlétisme européen se concentrent uniquement sur les JO de Paris. Neuf médaillés d'or individuels des Mondiaux 2023 sont en tête des listes d'inscription: Jakob Ingebrigtsen (sur 1500 et 5000m), Karsten Warholm (400m haies), Gianmarco Tamberi (hauteur), Armand Duplantis (perche), Miltiadis Tentoglou (longueur) et Daniel Stahl (disque) chez les hommes, ainsi que Femke Bol (400m haies), Jaroslawa Mahutschich (hauteur) et Katarina Johnson-Thompson (heptathlon) chez les femmes. En fait, seuls les champions du monde britanniques du 1500m Josh Kerr (2023) et Jake Wightman (2022) ont volontairement renoncé aux joutes continentales pour privilégier les Jeux olympiques. ats/fg