L'Argentine de Messi et le Brésil de Vinicius favoris

La 48e édition de la Copa America s'ouvre vendredi aux Etats-Unis. Le tournoi prendra fin le 14 juillet, le même jour que l'Euro. Deux favoris se dégagent parmi les 16 qualifiés, à savoir l'Argentine et le Brésil.

Les Argentins, champions du monde et tenants du titre, seront emmenés par leur totem Lionel Messi. L'octuple Ballon d'Or avait enfin remporté la Coupe avec l'Argentine en 2021. Dans un groupe expérimenté qui compte 22 champions du monde, Messi retrouve évidemment Angel di Maria ou encore Lautaro Martinez.

Messi, qui fêtera ses 37 ans le 24 juin, ouvrira la compétition face au Canada jeudi à Atlanta avant un choc dès le premier tour le 25 juin contre le Chili, rappel des deux finales perdues par l'Albiceleste en 2015 et 2016.

Messi est d'autant plus le visage de cette Copa qu'il joue depuis juillet 2023 à l'Inter Miami. La ville à l'accent latino (la communauté la plus portée sur le "soccer" aux USA) se pose en nouvelle place forte du foot américain, où aura lieu la finale du tournoi et où la FIFA a installé des bureaux.