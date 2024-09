L'argent pour Stefan Küng

Stefan Küng a cueilli l’argent lors du contre-la-montre des Championnats d’Europe de Hasselt. Le Thurgiovien est resté à 10’’ du vainqueur, l’Italien Edoardo Affini. Stefan Bissegger s’est, pour sa part, classé au 12e rang.

Victorieux dimanche de la dernière étape du Tour d’Espagne, Stefan Küng n’a pas pu enchaîner pour cueillir un troisième titre européen après ses succès en 2020 et en 2021. Sous la pluie, le Thurgovien a été le plus rapide sur la première partie du tracé long de 31,2 km. Il n’a toutefois rien pu faire devant le finish d’Edoardo Affini. Son compatriote Mattia Cattaneo s’est paré de bronze.

Titré en 2022 et médaillé d’argent en 2023, Stefan Bissegger a concédé plus de 1’30’’ sur Affini. Parti le dernier, l’autre Thurgovien de l’équipe de Suisse a sans doute le coureur qui a dû composer avec les conditions de course les plus difficiles.

Les Suissesses en retrait

Les Suissesses n'ont pas brillé en l'absence de la tenante du titre Marlen Reusser dans la course des dames. Sur les routes du Limbourg belge, Elena Hartmann et Noemi Rüegg ont dû se contenter respectivement des 14e et 16e rangs d'un chrono remporté par Lotte Kopecky.

ats/tzing