L'Allemagne s'impose, mais pas l'Ecosse

L'Angleterre, une des équipes favorites de l'Euro 2024, a subi une défaite embarrassante 1-0 pour son ultime match de préparation contre l'Islande, non qualifiée, devant son public à Wembley. Les vice-champions d'Europe en titre se sont inclinés sur un but de Jon Dagur Thorsteinsson (12e). Les Anglais lanceront leur Euro le 16 juin à Gelsenkirchen contre la Serbie, avant de défier le Danemark puis la Slovénie, respectivement les 20 et 25 juin à Francfort et Cologne.