Janik Riebli 12e et meilleur Suisse en sprint

Janik Riebli a signé la meilleure performance helvétique dans le sprint en style classique de Ruka avec un 12e rang. L'Obwaldien s'est hissé en demi-finale dans une épreuve gagnée de main de maître par le favori Johannes Hösflot Klaebo.

Seulement 27e de la qualification, Janik Riebli a décroché l'un des deux tickets de "lucky loser" pour les demi-finales, se classant 3e de la série la plus rapide (la première). Il n'a cependant rien pu faire en demi-finale, échouant à plus de deux secondes d'une place en finale (top-6).



Riebli (28 ans) affiche un podium - obtenu à Livigno en janvier 2023 - et cinq autres top-10 à son tableau de chasse en Coupe du monde. Mais en style classique, il n'avait jamais fait mieux que 22e sur un sprint individuel.



Les autres Suisses en lice ont manqué leur affaire. Forfait pour le 10 km vendredi, Nadine Fähndrich (13e) a été sortie en quarts de finale d'une épreuve féminine remportée par la Suédoise Johanna Hagström, après avoir signé le 6e temps de la qualification. Valerio Grond (15e) et Anja Weber (23e) ont connu le même sort.

ats/fg