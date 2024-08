Francesco Bagnaia remporte le sprint devant Jorge Martin

Le double champion du monde en titre italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le sprint du GP d'Autriche, 11e manche sur 20 de la saison, devant l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), samedi au Red Bull Ring.

Le Turinois, parti en 2e position, a profité d'une pénalité infligée au Madrilène pour l'emporter facilement, alors que l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) est monté sur la dernière marche du podium. Le sextuple champion du monde espagnol de MotoGP Marc Marquez (Ducati-Gresini), qui s'était élancé en 3e position, a chuté à la mi-course alors qu'il était 2e et a encore perdu de précieux points.

Grâce à ce 3e succès en sprint cette saison, Bagnaia revient à hauteur de Martin en tête du championnat avec 250 points, bien loin devant son équipier et compatriote Enea Bastianini, relégué à 52 longueurs du duo de leaders après sa 4e place sur le vallonné tracé autrichien.

L'Australien Jack Miller, qui court sur les terres de son constructeur KTM, a terminé 5e , devant l'Italien Franco Morbidelli (Ducati-Pramac) et son équipier chez KTM, le sud-africain Brad Binder. Le top-10 est complété par l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) et les Espagnols Pol Espargaro, pilote d'essais KTM, et Pedro Acosta (GasGas-Tech3).

