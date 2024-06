Edmonton entretient l'espoir en écrasant Florida

Edmonton a entretenu la flamme de l'espoir en remportant le match no 4 de la finale de la Coupe Stanley face à Florida. Et avec la manière qui plus est: les Oilers ont écrasé les Panthers 8-1 pour n'être plus menés que 3-1 dans la série.

L'énergie du désespoir a donc permis aux Oilers de se réveiller pour croire en l'exploit. La franchise canadienne est la 9e équipe de l'histoire à gagner l'acte IV d'une finale après avoir perdu les 3 premiers. Et seuls les Maple Leafs de 1942 ont renversé la vapeur pour aller chercher le titre dans une telle situation. Bobrovsky chassé de ses buts La route est encore longue pour Connor McDavid et ses coéquipiers. La superstar canadienne a néanmoins inscrit son 1er but dans cette finale, ajoutant 3 assists qui lui permettent de devenir le recordman d'assists réalisés lors d'une seule saison de playoffs: il en est à 32, contre 31 pour la légende Wayne Gretzky en 1987/88.



Son compère Leon Draisaitl a, lui, débloqué son compteur dans cette finale en réussissant 2 assists, alors que Dylan Holloway a ajouté 2 buts et un assist. Les Oilers ont "chassé" Sergei Bobrovsky à la 25e minute à 5-1, après que le portier russe avait encaissé 5 buts sur 16 tirs cadrés. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info ats/fg