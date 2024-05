Dix nouveaux athlètes sélectionnés pour les JO

Swiss Olympic a sélectionné dix nouveaux athlètes pour les JO de Paris (26 juillet au 11 août). Il s'agit de la joueuse de badminton Jenny Stadelmann et de neuf athlètes en aviron.

La présence de Stadelmann était actée depuis le début du mois puisqu'elle avait décroché cette place de quota.



En aviron, Aurelia-Maxima Janzen (skiff), Patrick Brunner, Tim Roth, Kai Schätzle et Joel Schürch (quatre sans barreur), ainsi que Scott Bärlocher, Dominic Condrau, Maurin Lange et Jonah Plock (quatre de couple) complètent les duos Gulich/Röösli et Ahumada/Schäuble, déjà sélectionnés il y a quelques semaines.

ats/fg