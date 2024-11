Départ en retraite de Massimo Lorenzi après 37 ans à l’écran et aux manettes

L’un des visages les plus connus de la RTS quittera en 2026 la maison où il a présenté tous les téléjournaux et lancé diverses émissions magazines, avant de diriger la rédaction des Sports.

C’est une figure emblématique des écrans romands qui annonce son départ en retraite agendé au premier semestre 2026. Après 37 ans d’une riche carrière à la RTS incluant la présentation des différents téléjournaux et la production de plusieurs magazines, Massimo Lorenzi quittera ses fonctions à la tête de la rédaction des Sports à l’issue des prochains Jeux olympiques d’hiver. Il aura été à l’œuvre durant plus de la moitié des années d’existence de la télévision romande, qui vient de souffler ses 70 bougies.

"J’ai une chance inouïe d’avoir pu faire un parcours si passionnant et diversifié. Je partirai totalement convaincu par la nécessité de préserver en Suisse un service public de qualité et varié. La RTS et la SSR constituent un ciment indispensable à ce pays", souligne Massimo Lorenzi.

L’annonce de ce départ, faite ce mardi aux journalistes de la rédaction des Sports, sera suivie au printemps du lancement du processus de recrutement de la personne qui lui succédera et dont le nom devrait être connu à l’été 2025. Le rédacteur en chef sortant assurera une période de transition avec le ou la journaliste qui prendra son relais à la RTS après l’extinction de la flamme olympique de Milano Cortina.

RTS/comm