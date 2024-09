La Coupe de l'America est, depuis le début du siècle, le reflet de l'évolution de la technologie navale. C'est même d'une certaine façon une course à l'innovation. Pour remporter l'aiguière d'argent, il faut de bons marins, bien sûr. Mais il faut aussi posséder l'embarcation la plus rapide de la flotte. A ce jeu-là, c'est comme en Formule 1: ce sont les ingénieurs et les designers qui font la différence.

Le Mag : Coupe de l'América, la course à l'innovation / Sport dimanche / 5 min. / hier à 18:25 RTSsport