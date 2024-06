Carton des Italiens au semi-marathon

L'Italie a fait fort lors du semi-marathon aux Européens de Rome. Yemaneberhan Crippa, qui a couru la distance en 1h01'03 a devancé d'une seconde Pietro Riva. La squadra azzurra, qui a placé 5 des siens dans le top-10, a aussi remporté le titre par équipes.

Crippa et Riva continuent de faire grossir la moisson de médailles de l'Italie qui rafle tout sur son passage depuis le début de ces championnats d'Europe. Après à peine plus de 2 jours de compétition sur 6, les "Azzurri" caracolent en tête du classement avec déjà 6 médailles d'or, 5 en argent et 1 en bronze.

Meilleur suisse, Matthias Kyburz s'est classé 21e au semi-marathon. [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

Les Suisses en retrait

Meilleur Suisse, le novice Matthias Kyburz a rallié l'arrivée au 21e rang en 1h03'07". Tadesse Abraham s'est classé 36e en 1h04'53" et Patrik Wägeli 47e en 1h06'03". Julien Wanders, 4e Suisse en lice, a pour sa part abandonné avant le 19e km.

bur avec afp