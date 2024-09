Berrade s'impose, Schmid prend la deuxième place

La blessure de Wout van Aert (Visma-LaB) est plus sérieuse que prévue. Le Belge de 29 ans, contraint à l'abandon lors de la 16e étape après une lourde chute alors qu'il était en tête des classements par points et de la montagne, souffre d'une "blessure sérieuse" au genou qui nécessitera la prise d'antibiotiques en intraveineuse pour éviter une infection. Il doit ainsi faire une croix sur les Européens, qu'il aurait disputés à domicile le week-end prochain et dont il était l'un des favoris, ainsi que sur les Mondiaux de Zurich fin septembre.

