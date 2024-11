Bencic et Golubic remportent les deux premiers simples

La Suisse mène 2-0 dans le barrage de BJK Cup face à la Serbie à Bienne. Belinda Bencic et Viktorija Golubic ont remporté les deux premiers simples face à Lola Radivojevic et Mia Ristic.

Deux ans et deux jours après avoir apporté un titre de championne du monde à la Suisse, Belinda Bencic a fêté son retour sous le maillot helvétique avec un succès qui ne souffre aucune discussion. Elle ne devrait pas attendre longtemps avant de retrouver sa place parmi les meilleures joueuses du circuit.

Bencic n'a eu besoin que de quelques jeux pour ajuster son service, pendant qu'elle enchaînait les points sur la mise en jeu de sa jeune adversaire de 19 ans. Elle n'a d'ailleurs réalisé aucune faute directe lors d'un 1er set facilement remporté 6-2. Dans la 2e manche, la Saint-Galloise de 27 ans a réussi 3 breaks supplémentaires pour s'imposer en 1h19'.

Golubic solide

Viktorija Golubic (108) n'a pas non plus tremblé face à une autre jeune joueuse serbe, Mia Ristic (18 ans, 394e). La Zurichoise au revers à une main, récemment titrée sur le circuit WTA à Jiujiang (Chine), s'est aussi imposée en 2 manches, 6-2 6-3. Elle s'est rapidement envolée dans cette partie en s'emparant 2 fois du service de la Serbe pour mener 4-0, avant de s'adjuger la 1re manche sur un jeu blanc. Dans le 2e set, Golubic a fait la course en tête après son break à 1-1, puis a conclu l'affaire sur le service de son adversaire.

Viktorija Golubic n'a pas tremblé pour apporter le 2e point à l'équipe de Suisse. [KEYSTONE - SALVATORE DI NOLFI]

Trois balles de match

Les joueuses du capitaine Heinz Günthardt ne sont plus qu'à une victoire d'obtenir le droit de disputer les qualifications pour la phase finale de la prochaine édition, qui auront lieu au printemps. Un succès lors du 1er simple samedi, qui devrait opposer Golubic à Radivojevic, suffirait aux joueuses helvétiques. Si nécessaire, un autre simple ainsi qu'un double permettront de départager les deux nations.

ats/bur