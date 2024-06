Antonio Conte nouvel entraîneur de Naples

Naples a choisi Antonio Conte. Le champion 2023 veut rebondir après une saison catastrophique terminée à la 10e place et sans qualification européenne pour la première fois depuis 2010. Selon la presse italienne, Conte, 54 ans et au chômage depuis un an, s'est engagé avec Naples jusqu'en 2027, avec un salaire annuel de huit millions d'euros.

L'ancien sélectionneur italien est le cinquième entraîneur du Napoli sur les douze derniers mois après Luciano Spalletti, parti après le titre de champion 2023, Rudi Garcia, limogé en novembre, Walter Mazzarri, remercié en février, et Francesco Calzona, recruté pour finir la saison. Pour tourner la page de cette saison calamiteuse, en termes de résultats, de jeu pratiqué et d'image, Naples s'offre un entraîneur de renom qui a remporté quatre titres de champion d'Italie (trois avec la Juventus, un avec l'Inter), un titre de champion d'Angleterre et une Coupe d'Angleterre avec Chelsea. ats/fg