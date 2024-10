Alinghi éliminé

Comme les hommes, l'équipage féminin d'Alinghi ne s'est pas qualifié pour les demi-finales de la Coupe de l'America à Barcelone.

Nathalie Brugger et ses coéquipières ont perdu pour un malheureux point le duel pour la troisième place qui les opposait au Team New Zealand. Avec le Team New Zealand, cinq autres bateaux disputeront les demi-finales: l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède.

>> A lire aussi : Ben Ainslie en mission face aux Néo-Zélandais

ats/bur