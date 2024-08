Viola Amherd appelle à s'unir pour défendre la démocratie directe lors de son allocution télévisée

Altdorf a choisi ce 1er Août pour inaugurer son Chemin de Tell, une voie didactique de 1,5 kilomètre qui mène de la gare au centre du village et raconte comment Guillaume Tell a tué le bailli Gessler. Mais pas seulement. La région y est présentée et des jeux proposés. La commune d'Altdorf a réalisé le chemin à l'occasion du 125e anniversaire de la société de théâtre Tellspiel d'Altdorf. Le projet a été soutenu par des commerces d'Altdorf, par Uri Tourismus AG et par une contribution de la nouvelle politique régionale (NPR).