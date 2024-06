Vers une interdiction des e-cigarettes à usage unique en Suisse

Durant la session de printemps, quatorze objets ont été acceptés durant les votations finales. Le Parlement a notamment adopté la loi sur la réduction des émissions de CO2, qui définit la politique climatique pour la période 2025-2030.

La loi sur le dossier électronique du patient, qui a nécessité de passer par une proposition de conciliation entre les deux Chambres, a aussi passé la rampe. A l'avenir, tous les professionnels de la santé devront utiliser le dossier électronique du patient (DEP), aussi bien à l'hôpital que dans les cabinets médicaux ou les pharmacies. Mais cette révision complète de la loi durera plusieurs années.

L'Assemblée a aussi accepté l'arrêté fédéral relatif à la modification des étapes d'aménagement 2025 et 2035 de l'infrastructure ferroviaire. Le paquet Rail 2050 prévoit notamment un tunnel entre Morges et Perroy (VD) et d'autres projets en Suisse romande.

