Les vacances au boulot: quand les jeunes font leurs premiers pas dans le monde du travail

Nettoyer des vitres, trier des archives, déménager du mobilier: lorsque l'on fait ses premiers pas dans le monde de l'industrie, il faut savoir commencer au bas de l'échelle. C'est ce que va découvrir Lucas, qui a choisi de faire son entrée dans le monde du travail chez DC Swiss SA, une entreprise du Jura bernois.

Loin des bancs de l'école obligatoire qu'il vient de terminer, Lucas vit sa toute première expérience professionnelle. En quelques jours et à seulement 15 ans, il va découvrir la responsabilisation, l'autonomie et le travail en équipe. "A l'école, on est derrière un bureau et on nous dit quoi faire, alors que là, on doit réfléchir par nous-mêmes et il faut se débrouiller pour trouver des solutions", témoigne-t-il dans le 19h30 de la RTS.

Payé à hauteur de 23.- de l'heure, Lucas goûte aussi aux joies du tout premier salaire de sa vie. "Je trouve ça assez plaisant de se dire qu'on fait du travail et c'est récompensé", se réjouit-il. Si cette expérience est positive, il n'envisage toutefois pas de la prolonger au-delà de deux semaines, car "il faut quand même un peu profiter des vacances".