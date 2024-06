Les Etats ne veulent pas donner suite à l'arrêt de la CEDH pour inaction climatique

Le Conseil national ne veut pas reconnaître la Palestine comme Etat souverain. Il a refusé mardi un postulat de Fabian Molina (PS/ZH) en ce sens par 131 voix contre 61.

"Le Conseil national reconnaît la Palestine comme Etat dans les frontières de 1967, à condition que les otages israéliens enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023 soient libérés", demandait le texte du socialiste zurichois. Le Conseil fédéral est chargé de la communiquer par les voies diplomatiques habituelles.

Récemment, la Norvège, l'Irlande et l'Espagne ont annoncé reconnaître la Palestine comme Etat. La reconnaissance d'un Etat palestinien au côté d'Israël aidera à promouvoir la paix et la stabilité dans la région et à encourager une solution juste et durable au conflit israélo-palestinien, selon Fabian Molina.

La Suisse soutient toujours la solution à deux Etats, a contré le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis. Mais avec la guerre en cours à Gaza, le moment n'est pas venu pour reconnaître la Palestine.

De plus, selon la Constitution, le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères. La reconnaissance d'Etats en fait partie. La reconnaissance de la Palestine par le Parlement constituerait une atteinte à cette répartition des compétences, selon le Tessinois.

Au vote, seuls le PS et les Vert-e-s ont soutenu le texte. Le débat a provoqué de nombreuses questions et des échanges émotionnels, voire musclés par moments, entre la gauche et la droite.