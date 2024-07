Les discours de nos conseillers fédéraux pour le 1er Août

A Lucerne, l'UDC Guy Parmelin n'a pas non plus mâché ses mots, en estimant que la Suisse n'a pas à se faire plus petite qu'elle ne l'est. "Notre pays ne doit pas avoir honte", a-t-il lancé à la foule qui a bravé le mauvais temps pour venir l'écouter.

Le Vaudois a articulé son discours autour de la fierté nationale et de la manière de l'afficher. "Est-il indécent de faire preuve de fierté nationale, la Suisse est-elle condamnée à la modestie en raison de sa taille modeste?", a-t-il demandé. Pour lui, la réponse est claire: la Suisse sait comment s'en sortir et "nous pouvons l'assumer avec confiance".