Le financement de l'armée et de la reconstruction de l'Ukraine au menu des Etats 

Après le Conseil des Etats, le National a voté mercredi à l'unanimité un projet visant à mieux soutenir les jeunes adultes lors de leur entrée sur le marché du travail. Alors qu'aujourd'hui, l'assurance chômage ne propose des stages professionnels qu'en période de fort chômage et après un délai de 120 jours, ceux-ci seront désormais proposés indépendamment du taux de chômage aux jeunes qui finissent leurs études ou leur apprentissage.

Le Conseil fédéral table sur environ 200 stages supplémentaires à rémunérer chaque année, a expliqué Kris Vietze (PLR/TG). Cela coûtera entre 800'000 et un million de francs de plus par an mais cette intégration rapide sur le marché du travail devrait permettre d'éviter davantage le chômage durant la carrière, estime-t-elle au nom de la commission.

Système de bonus-malus

Le projet, élaboré par le Conseil fédéral sur demande du Parlement, doit aussi permettre aux caisses de chômage d'améliorer leur transparence et l'efficacité des coûts, a expliqué le ministre de l'économie Guy Parmelin. Dans ce but, un système de bonus-malus basé sur les frais effectifs sera introduit à la place de l'actuelle indemnisation forfaitaire. Les caisses efficientes recevront un bonus et celles qui sont très inefficientes devront prendre en charge une partie des coûts, a détaillé le co-rapporteur Benjamin Roduit (Centre/VS). Des indicateurs de performance seront publiés chaque année.

La révision partielle de la loi comprend encore d'autres changements techniques, comme des bases pour l’échange de données ou certaines précisions et modifications de nature linguistique et formelle.