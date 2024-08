Entre discours, brunchs et feux d'artifice, les festivités du 1er Août se déploient en Suisse

Les discours de politiciens, les tweets et les messages vidéo se succèdent à l'occasion du 1er août. Petite sélection.

- "Même si nous n’avons pas tous la même culture, nous nous respectons mutuellement. Même si nous ne parlons pas tous la même langue, nous savons trouver un langage commun": la présidente de la Confédération Viola Amherd.

- "La raclette est un plat très démocratique quand elle est servie correctement: une personne, une portion!": la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter depuis New York

- "C'est notre diversité qui fait de nous un pays unique, fort et innovant.": le Parti Vert'libéral sur X

- "Continuons à cultiver cette 'suissitude' de manière systématique et disciplinée et n'écoutons pas les envieux et les grincheux, en Suisse comme à l'étranger.": Stephan Rietiker, président de Pro Suisse

- "Il n'y a rien à fêter pour la population lors de la fête nationale et du jour du dépassement. A partir d'aujourd'hui, toutes les ressources naturelles sont épuisées, mais la Terre continue d'être exploitée sans ménagement. Alors que les plus riches deviennent toujours plus riches, la population doit payer les conséquences de la crise climatique.": la Jeunesse socialiste suisse dans un communiqué

- "Les Etats-Unis et la Suisse partagent un profond engagement en faveur des droits de l'homme, de la promotion de la démocratie, de la réalisation des objectifs mondiaux en matière de santé et de la garantie de la paix et de la sécurité dans le monde": le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken dans un message publié sur le site internet de son ministère