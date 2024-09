Dix-sept objets passent le cap du Parlement lors des votations finales

Les Chambres fédérales ont approuvé en votations finales les dix-sept objets mis sous toit lors de la session d'automne. Tous sont soumis au référendum facultatif, hormis les arrêtés appelant à rejeter des initiatives populaires. Ces objets sont les suivants:

- la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation par 105 voix contre 65 et 25 abstentions au Conseil national et par 41 voix contre 1 et 0 abstention au Conseil des Etats;

- la loi fédérale sur la formation professionnelle par 129 voix contre 66 et 0 abstention au Conseil national et à l'unanimité par 42 voix avec 0 abstention au Conseil des Etats;

- la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales par 133 voix contre 62 et 0 abstention au Conseil national et par 41 voix contre 1 et 0 abstention au Conseil des Etats;

- la loi sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles par 130 voix contre 65 et 0 abstention au Conseil national et par 36 voix contre 5 et 1 abstention au Conseil des Etats;

- la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation par 129 voix contre 65 et 0 abstention au Conseil national et par 37 voix contre 4 et 1 abstention au Conseil des Etats;

- la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (message culture 2025-2028) à l'unanimité par 195 voix avec 0 abstention au Conseil national et à l'unanimité par 41 voix avec 0 abstention au Conseil des Etats;

- la loi sur les Chemins de fer fédéraux (endettement des CFF) par 127 voix contre 68 et 0 abstention au Conseil national et par 38 voix contre 4 et 0 abstention au Conseil des Etats;

- une modification de la loi sur la protection de l'environnement (assainissement des sites contaminés) par 131 voix contre 61 et 3 abstentions au Conseil national, et par 31 voix contre 10 et 0 abstention au Conseil des Etats;

- la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (droit de recours des organisations) par 127 voix contre 67 et 4 abstentions au Conseil national et par 29 voix contre 13 et 0 abstention au Conseil des Etats;

- la loi fédérale sur les forêts (prix pour le bois de forêts suisses) par 174 voix contre 13 et 7 abstentions au Conseil national et à l'unanimité par 42 voix avec 0 abstention au Conseil des Etats;

- l'arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire "Pour une économie responsable respectant les limites planétaires (non à l'initiative pour la responsabilité environnementale) par 133 voix contre 61 et 1 abstention au Conseil national et par 31 voix contre 11 et 0 abstention au Conseil des Etats;

- la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 à l'unanimité par 195 avec 0 abstention au Conseil national et à l'unanimité par 42 voix avec 0 abstention au Conseil des Etats;

- la loi sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour les enfants (prolongation des contributions jusqu'à fin 2026) par 113 voix contre 79 et 3 abstentions au Conseil national, et par 29 voix contre 12 et 1 abstention au Conseil des Etats;

- la loi sur des mesures d'allègement financier et administratif à partir de 2025 par 133 voix contre 62 et 0 abstention au Conseil national et à l'unanimité par 42 voix avec 0 abstention au Conseil des Etats;

- loi sur la conclusion de traités internationaux en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles (accord entre la Suisse et le Royaume-Uni) à l'unanimité par 195 voix avec 0 abstention au Conseil national et à l'unanimité par 42 voix avec 0 abstention au Conseil des Etats;

* l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles (modification de la loi sur les avocats) à l'unanimité par 195 voix avec 0 abstention au Conseil national et à l'unanimité par 42 voix avec 0 abstention au Conseil des Etats;

- l'arrêté fédéral portant approbation de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Moldavie à l'unanimité par 191 voix avec 1 abstention au Conseil national et à l'unanimité par 42 voix avec 0 abstention au Conseil des Etats.