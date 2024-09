Vivre mieux en respirant bien, du vin local sans alcool et la Swiss Touch d'Emily in Paris.

Bonjour et bienvenue dans Suisse Good! Christophe Schenk - Journaliste RTS info

1,34 milliard de pièces de 5 centimes et moi, et moi, et moi. Ça pourrait être le refrain d'un tube helvétique. Le "sou", comme on l'a longtemps appelé, se multiplie, même si on l'utilise peu, finissant sa vie dans les tirelires des enfants ou les poches des touristes.

Pexels Comment apprendre à mieux respirer ? / Le Point J / 16 min. / jeudi à 17:00

Mieux vivre en respirant bien

Comment gérer son stress, améliorer son sommeil ou encore sa digestion? Grâce à la respiration, pardi! Mais attention, pas n'importe laquelle. Une respiration consciente, qui utilise bien son diaphragme. Car oui, il y a un lien entre la respiration et la santé émotionnelle, c'est même prouvé scientifiquement. Et on peut agir dessus.

La 3D à la rescousse des paysans / Couleurs locales / 2 min. / le 23 septembre 2024

L'agriculture en mode 3D

Imprimer des pièces en 3D pour améliorer le travail agricole. C'est l'initiative d'un inventeur vaudois, qui met ses compétences et ses outils de création au service des paysannes et paysans qui ont une idée pour simplifier ou rendre plus efficace leur travail.

ECAL/EPFL - Hikaru Hori Eurêka - Un réchaud de cuisinière à double plaque qui fonctionne à l’hydrogène et au soleil / Eureka / 2 min. / vendredi à 06:48

Un réchaud à hydrogène solaire

Imaginez des plaques de cuisson qui fonctionneraient sans bois, ni charbon, ni électricité. C'est le projet développé par un designer de l'ECAL et un laboratoire de l'EPFL, et qui vient de remporté le James Dyson Award pour la Suisse. Une invention actuellement testée au Cameroun.

Keystone - Gaetan Bally Des jours et Davy - Un vin sans alcool 100% suisse / Des jours et Davy / 2 min. / mardi à 07:27

Du vin sans alcool local

Boire du vin à midi sans s'endormir au bureau ou en soirée et prendre le volant pour rentrer, c'est possible, grâce au vin sans alcool. Le tout, sans perdre le plaisir gustatif. Mais si la pratique se popularise, il n'existe pas encore de vin suisse sans alcool. Un vigneron vaudois veut tenter l'aventure.

La série Netflix « Emily in Paris » met en avant de nombreux articles. Une occasion pour les petites marques de se faire connaître. Rencontre avec certains créateurs / 19h30 / 2 min. / le 23 septembre 2024

La Swiss Touch d'Emily in Paris

C'est l'un des plus gros succès de Netflix: Emily in Paris. Une série à la gloire de la ville lumière, qui fait bien sûr la part belle à la mode. Et à ce petit jeu, plusieurs créations suisses tirent leur épingle du jeu, des vêtements du Valaisan Kevin Germanier au "butterfly bag" du Zurichois Peter Nitz.

Les primes tendance Top Model

C'est le feuilleton de l'automne, qui revient chaque année: l'augmentation des primes d'assurance maladie. Et ça dure. Il y a 28 ans déjà, cela avait inspiré une parodie, détournant le feuilleton culte Top Model à la sauce romande. Ou comment Riquet Forestier ne peut pas se faire soigner faute de couverture médicale adaptée.

Et sinon, qu'est-ce qui est suisse, fête ses 70 ans et a eu les honneurs de la série Le problème à trois corps et de la chanson Higgs Boson Blues de Nick Cave? C'est bien sûr le CERN et son fameux accélérateur de particules, auquel mes collègues de CQFD ont consacré une émission spéciale pour l'occasion.

Belle semaine et à lundi prochain!