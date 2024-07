Viola Amherd: "Je n'ai pas le temps de réfléchir à un éventuel retrait"

Conseillère fédérale en charge de la Défense et de la protection de la population et actuelle présidente de la Confédération, Viola Amherd a récemment dû faire face à de nombreux défis. A la veille du 1er Août, elle a accordé une interview à la RTS, où elle évoque le rôle de l'armée, sa relation avec l'Otan, mais aussi les intempéries en Valais ou encore son avenir politique.

Originaire de Brigue (VS), Viola Amherd a vécu de près les récentes intempéries qui ont touché le Valais. Pour la conseillère fédérale centriste, le phénomène n'est pas nouveau et lui rappelle ce qui s'était passé dans sa ville natale en 1993. A l'époque, des pluies diluviennes avaient fait déborder la Saltine et les flots en furie avaient ravagé la cité.

"Je sais donc ce que ça veut dire pour les villes et villages concernés qui ont vécu ces inondations. Mais j'ai été très contente que l'armée puisse intervenir rapidement pour venir en aide aux communes, avec l'aide de la protection civile et des pompiers", explique-t-elle.

>> Revoir le reportage du 19h30 sur les intempéries en Valais : Les dégâts sont considérables et coûteux en Valais après les violentes intempéries / 19h30 / 1 min. / le 23 juin 2024

Face à la recrudescence de ce type de phénomènes, Viola Amherd juge qu'il est d'abord du devoir des autorités locales et cantonales de mieux se préparer et que la Confédération a pour tâche de venir en aide de manière subsidiaire. "Je reste toutefois persuadée qu'il faut prendre des mesures, notamment dans le domaine de la construction et, bien sûr, du réchauffement climatique. Et là, la Confédération a également un rôle à jouer", analyse-t-elle.

Questionnée pour savoir s'il faudra un jour penser à abandonner certains territoires trop à risque, la cheffe du DDPS tempère: "La décision doit être prise au niveau local et cantonal. Mais pour les gens qui vivent là, c'est leur région, leur patrie. C'est à eux de décider. Je ne pense donc pas qu'on pourra leur dire de partir et de ne plus jamais rentrer chez eux."

Trente années à rattraper pour l'armée

Outre l'aide à la population lors de catastrophes naturelles, l'armée se doit aussi d'assurer la sécurité militaire du pays face aux dangers extérieurs. Mais peut-elle vraiment être sur tous les fronts, en a-t-elle les moyens?

Viola Amherd estime que oui, mais il faut d'après elle encore davantage de financement, même si le budget a récemment augmenté. Pour la conseillère fédérale, il s'agit d'effectuer un grand rattrapage des trente dernières années.

On doit avoir une collaboration internationale avec d'autres armées, y compris avec l'Otan Viola Amherd, conseillère fédérale en charge du DDPS et présidente de la Confédération

"A la chute du Mur de Berlin en 1989, on n'a pas investi dans l'armée au détriment d'autres domaines. Vu la situation de l'époque, on peut le comprendre et l'expliquer. Mais maintenant, il y a des lacunes dans l'armée qu'il faut rattraper, car on est dans une tout autre situation géopolitique, avec la guerre en Ukraine, mais aussi de multiples crises, sur le continent africain ou encore au Proche-Orient. Il y a une instabilité extrême", estime-t-elle.

Neutralité et relations internationales

Au cours des dernières années, la neutralité suisse a également été beaucoup questionnée en Suisse, mais également à l'étranger, où certaines voix jugent la Confédération opportuniste, notamment quand elle souhaite effectuer des exercices conjoints avec l'Otan, sans y adhérer.

Pour Viola Amherd, ces critiques sont infondées et il est uniquement question ici de solidarité. "Les règles de la neutralité sont claires. La Suisse ne peut pas intervenir dans les conflits d'autres pays, mais doit se défendre elle-même et garder sa souveraineté", déclare-t-elle.

Au Bürgenstock, pour la première fois, on a parlé de paix alors que jusqu'alors on avait toujours discuté de guerre Viola Amherd, conseillère fédérale en charge du DDPS et présidente de la Confédération

"C'est la raison pour laquelle on doit avoir une collaboration internationale avec d'autres armées, y compris avec l'Otan", ajoute-t-elle.

Une présidence sous le signe de la diplomatie

L'année présidentielle de Viola Amherd a également été marquée par le sommet du Bürgenstock, qui a renforcé la visibilité de la Suisse sur la scène internationale.

Un sommet qui s'est révélé être un véritable succès, estime Viola Amherd, car il a permis de mettre la Suisse en lumière. "J'ai voyagé récemment à Oxford ou encore à Paris, où j'ai rencontré beaucoup de chefs d'Etat et tous me remercient pour ce que la Suisse a fait. Pour la première fois, on a parlé de paix alors que jusqu'alors, on avait toujours discuté de guerre", analyse-t-elle.

Et pour la présidente de la Confédération, des progrès tangibles ont pu être obtenus. "Concrètement, nous avons trouvé des solutions dans trois domaines: la sécurité nucléaire, la sécurité alimentaire et la dimension humanitaire", énumère-t-elle.

Les journalistes Agnès Wuthrich et Julien Bangerter mènent un entretien avec Viola Amherd à l'occasion du 1er Août [RTS]

Un avenir incertain

Questionnée enfin sur son avenir politique, alors que plusieurs médias ont récemment évoqué une possible démission du Conseil fédéral, Viola Amherd botte en touche.

"Je suis maintenant au milieu de mon année présidentielle et je n'ai pas le temps de réfléchir à un éventuel retrait. Le travail me plaît et je le fais avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir. Mais si je décide de quelque chose, je vous informerai. Ne commencez donc pas à me poser cette question toutes les semaines", conclut-elle.

Propos recueillis par Julien Bangerter et Agnès Wuthrich

Adaptation web: Tristan Hertig