Viola Amherd dénonce l'aggravation des conflits mondiaux à la tribune de l'ONU à New York

Egalement présent à la réunion de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis s'est dit préoccupé par l'augmentation globale du nombre de conflits armés - 120 actuellement, contre à peine deux douzaines il y a 25 ans - à la suite desquels des millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et de protection.

Le Tessinois s'est aussi dit inquiet du fait que les collaborateurs de l'ONU ont été de plus en plus souvent la cible d'attaques l'année dernière.

La Suisse a présenté l'été dernier la résolution 2730 du Conseil de sécurité sur la protection du personnel humanitaire et de l'ONU, qui a été adoptée avec le soutien de 98 Etats membres de l'institution. Elle réaffirme l'obligation des Etats et des parties d'un conflit de respecter et de protéger le personnel humanitaire et de l'ONU, y compris le personnel national et local, et condamne les attaques.

"Les travailleurs humanitaires sont une ligne d'espoir pour des millions de civils dans le monde entier, qui risquent leur vie chaque jour pour aider et protéger les personnes touchées. Nous devons mieux protéger leur capacité à effectuer ce travail vital", a déclaré le conseiller fédéral.