Une vallée fantôme au Tessin, les inquiétudes de Boris Cyrulnik et un télétexte quadragénaire

REPORTAGE - Le Val Bavona ravagé

Le Val Bavona, une vallée latérale du Val Maggia au Tessin, a été particulièrement touché par les intempéries du week-end dernier. D'ordinaire très touristique en été, elle est aujourd'hui une vallée fantôme. Sinistré par une lave torrentielle, le village de Fontana n'est plus accessible en voiture, mais le 19h30 a pu se rendre sur place pour constater l'ampleur des dégâts.

Dans ce hameau, trois touristes allemandes sont décédées, emportées par le glissement de terrain. Et face à la destruction, les habitants ont été contraints d’évacuer par hélicoptère. "On ne reconnaît plus le paysage. C'est comme d’être dans un nouvel endroit. Et maintenant, on doit avoir de la patience et s'entraider pour régler les problèmes et chercher encore quelques disparus", témoigne un paysan de la région.

Les communes tessinoises les plus touchées sont Bavona et Lavizzara. Les deux communes ont lancé une campagne pour la reconstruction, sous le nom de "Bavona e Lavizzara: Ricostruiamo insieme" (”Bavona et Lavizzara: reconstruisons ensemble"). Le but est de collecter des fonds et de coordonner la reconstruction.

INTERVIEW - Une histoire qui se répète, selon Boris Cyrulnik

"L'histoire se répète", assure Boris Cyrulnik. Dans l'émission Tout un monde, le neuropsychiatre français s'inquiète de voir la montée de la polarisation extrême du paysage politique, en France notamment. Un climat, selon lui, peu propice au dialogue.

"Totalitarisme", "prison" ou encore "déportation"… Boris Cyrulnik n'hésite pas à utiliser des termes forts pour décrire les risques de la situation politique actuelle. "Les deux extrêmes, à gauche et à droite, représentent la même menace. Ce que j'appelle le langage totalitaire: il n'y a qu'une seule vision du monde. Tout ce qui ne se soumet pas à l'une des deux visions du monde est considérée comme une transgression, une opposition, et mérite l'hostilité", explique-t-il.

Boris Cyrulnik se montre ainsi très critique sur l'état actuel du débat en France, qu'il considère inexistant. "Il n'y a pas de débat, il y a des insultes. Parce qu'on est dans la pensée binaire, celui qui n'est pas d'accord avec moi est un ennemi", déplore-t-il. Pour lui, la véritable pensée démocratique repose sur la capacité à écouter l'autre, à débattre, et à remettre en question ses propres certitudes.

ANALYSE - Les retombées de la venue de Taylor Swift à Zurich

Les 9 et 10 juillet, la star de la pop Taylor Swift sera au stade du Letzigrund de Zurich pour deux dates à guichets fermés de son "The Eras Tour". C'est la première fois que la chanteuse américaine se produira en Suisse et sa venue a des retombées importantes.

L'impact positif de Taylor Swift sur l'économie est bien connu et le terme "Swiftonomics" a été inventé pour désigner cet effet, selon une analyse financière de la société d'investissement Freedom24. "On dit que Taylor Swift facture plus de 100% des ventes brutes de billets, laissant aux organisateurs les marges provenant des ventes de nourriture et de boissons et des extras", analyse la BBC.

Environ 100'000 personnes sont attendues à Zurich, dont 10'000 en provenance de l'étranger, a déclaré André Béchir, organisateur du concert, au Blick fin avril. Cela a un impact sur les revenus de la ville: des restaurants aux transports en passant par les hôtels. "Pour un artiste classique, on estime que 100 dollars dépensés pour les spectacles en direct se traduisent par 300 dollars de dépenses locales annexes. Mais pour Taylor Swift, ce chiffre est de 1300 à 1500 dollars par fan, soit cinq fois plus", articule John Plassard, directeur à la banque Mirabaud, dans La Matinale.

DIALOGUE - Que penser des vagues de touristes dans certains lieux?

La saison s’annonce belle pour le tourisme en Suisse et, si c'est une aubaine pour les commerçants, restaurateurs et hôteliers, d'autres s'inquiètent d’une fréquentation trop importante. Ainsi, à Lucerne, un bus de touristes débarque toutes les 70 secondes sur la Schwanenplatz, agaçant les habitants. A Lauterbrunnen (BE), les visiteurs déferlent en masse pour une journée, sans dormir sur place et sans retombées importantes pour la localité. Et le val Verzasca (TI) est de longue date dépassé par l'afflux de monde en été.

Face à ces désagréments, certains sites commencent ou songent à prendre des mesures comme l’introduction de taxes de stationnement ou d'entrée. Dans le canton de Berne, le petit village d’Iseltwald fait désormais payer l'accès à un célèbre spot de selfies sur le lac de Brienz, tandis que Lauterbrunnen veut instaurer une "taxe de vallée" pour les voitures: le nombre de voitures admises dans la vallée serait ainsi limité au nombre de places de stationnement.

Pour Markus Berger, de Suisse Tourisme, ces propositions sont bienvenues tant qu’elles respectent les touristes. "Il est bien sûr toujours important que cela ne soulage pas seulement la population et rende le tourisme supportable pour elle, mais que cela soit également compréhensible pour les hôtes." Mais l’augmentation des prix risque-t-elle de faire fuir les touristes? Non, selon Markus Berger. "La Suisse est un pays où les prix sont élevés. Elle l’a toujours été et continuera à l’être. Cela signifie que la Suisse ne s’adresse de toute façon qu’à un certain type d’hôtes."

ANNIVERSAIRE - Roi de l'information brève, le télétexte fête ses 40 ans

Tout le monde le dit vieillissant avec ses caractères surannés et sa technologie d'un autre temps, mais le télétexte est bien vivant du haut de ses 40 ans. Et il compte encore de nombreux fidèles, qui connaissent sa numérotation par coeur et guettent avec fébrilité les derniers résultats de sport ou de votations.

Le 3 juillet 1984, le directeur général de la SSR Leo Schürmann présente un nouveau système d'information révolutionnaire en Suisse: le télétexte, avec ses courts articles au titre jaune et au texte aux couleurs bleu-blanc-bleu, ses sommaires numérotés, ses nouvelles suisses, internationales ou sportives, sa météo, ses programmes radio-TV et de nombreux autres services. Le télétexte arrive en Suisse romande en 1985 et en Suisse italienne un an plus tard.

Mais comment fonctionne le télétexte? C'est un système de transmission de l'information développé pour diffuser des informations textuelles via les signaux TV. Au départ, un décodeur télétexte intégré à la TV lisait les données transmises et les affichait à l'écran quand l'utilisateur activait le mode prévu à cet effet. Avec l'introduction de la télévision numérique, le service a lui aussi été numérisé, la qualité de l'image améliorée et le temps de réponse raccourci.

