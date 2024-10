Une septantaine de filiales romandes pourraient être concernées par la restructuration de la Poste

La Poste poursuit comme prévu la réduction de son réseau de filiales. Elle est toujours à la recherche de partenaires pour les 170 bureaux dont elle n'entend pas poursuivre l'exploitation elle-même. Plus d'une septantaine se trouvent en Suisse romande.

La Poste a commencé en juillet à contacter les cantons et les communes concernées par les adaptations de l'offre, ont indiqué ses dirigeants mardi devant la presse à Berne. Il n'est pas question de prendre des décisions sans consulter les services concernés.

C'est pourtant ce que lui reproche Syndicom. Dans un communiqué, le syndicat exige que La Poste maintienne le réseau actuel de 770 filiales et appelle tous les acteurs politiques à s'opposer activement aux plans de démantèlement. Un accès complet et sans restriction au service postal de base doit être maintenu, ajoute-t-il.

"Nous constatons que là où nous nous sommes engagés pour trouver des solutions - que ce soit des filiales avec des partenaires ou le service à domicile - le niveau de satisfaction de la population et des autorités publiques est très haut, même plus haut qu'avec nos propres filiales", se défend le patron de La Poste Roberto Cirillo dans l'émission Forum.

>> L'interview de Roberto Cirillo dans Forum : La Poste poursuit son régime minceur en fermant 170 offices: interview de Roberto Cirillo / Forum / 8 min. / aujourd'hui à 19:00

"L'inaction n'est pas une option"

Pour Roberto Cirillo "l'inaction n'est pas une option". Et on ne peut pas attendre, a renchéri le responsable du réseau postal et directeur général suppléant Thomas Baur.

Alors que Syndicom demande des garanties qu'il n'y aura pas de licenciement, Thomas Baur affirme qu'aucun emploi ne sera supprimé. Au contraire, La Poste cherchera à l'avenir de nouveaux employés pour rester innovante et se développer.

"Ce que je ne peux pas éviter, c'est qu'il y ait des situations ponctuelles, mais en général, il n'y aura pas des licenciements de masse", promet quant à lui Roberto Cirillo.

Le géant jaune entend à l'avenir maintenir 2000 sites à travers le pays, dont 600 en exploitation propre - contre 770 aujourd'hui - et 1400 filiales en partenariat.

La Suisse romande touchée

Dans la foulée, La Poste a publié la liste des filiales "potentiellement concernées par la transformation". Plus d'une septantaine sont situées en Suisse romande. On en compte 19 dans le canton de Vaud, 14 en Valais, 11 à Neuchâtel, 9 à Fribourg, 8 dans le Jura, 5 à Genève et 7 dans le Jura bernois et en ville de Bienne. En nombre absolu, les cantons les plus touchés sont Berne (25) et le Tessin (20).

Roberto Cirillo tient cependant à rassurer: La Poste continuera de "garantir l'accès aux services postaux de manière cohérente partout en Suisse", tout en respectant le mandat de service public "qui demande d'être en mesure d'avoir un service public postal en 20 minutes à pied ou en transports publics pour 90% de la population".

"Ce que l'on peut garantir, c'est que nous serons partout, dans tous les cantons, les cantons romands inclus, bien au-delà de cette demande de la loi", affirme-t-il.

L'entreprise prévoit d'investir 100 millions de francs d'ici 2028 dans les 600 filiales qu'elle exploitera, afin de les moderniser, a annoncé Roberto Cirillo. Elle finance ces investissements par ses propres moyens, "sans demander un seul centime provenant des impôts", mais a besoin pour cela de la marge de manoeuvre entrepreneuriale nécessaire.

Pour La Poste, ce processus est inévitable. Thomas Baur l'a expliqué notamment par la baisse constante de la fréquentation des filiales par les clients et la diminution des opérations au guichet. Le géant jaune entend également poursuivre les services à domicile, pour atteindre les clients et remplir sa mission de service public.

