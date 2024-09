Une pétition demande que la protection contre la discrimination par l'IA devienne une priorité

L'ONG AlgorithmWatch CH a remis mardi à la Chancellerie fédérale une pétition sur l’intelligence artificielle. Quelque 45 organisations appellent le Conseil fédéral à faire de la protection contre la discrimination une priorité des réglementations à venir autour de l'IA.

La pétition arrive à point nommé: l’Intelligence artificielle sera l'un des sujets phares qui occuperont la Berne fédérale lors de la session de décembre.

"Protéger de la discrimination par l'IA s'impose non seulement du point de vue des droits fondamentaux, mais aussi d'un point de vue social, éthique et économique. Car une utilisation mauvaise et injuste de l’IA ne profite à personne. C'est maintenant au Conseil fédéral d'assumer ses responsabilités", a déclaré Angela Müller, directrice d'AlgorithmWatch CH, lors de la remise de la pétition.

Ces programmes informatiques peuvent parfois "reproduire, multiplier et consolider des injustices existantes", estime l'ONG. "Au Royaume-Uni, par exemple, un algorithme soupçonnait de manière disproportionnée les personnes handicapées de fraude aux prestations sociales", illustre l'organisation, citant The Guardian.

Des élus de presque tous les partis

Cet "Appel au Conseil fédéral", comme l'organisation nomme sa pétition, est soutenu par plus de 45 organisations, dont l'Unicef, Amnesty International ou la Fédération romande des consommateurs. Près de 3000 personnes ont signé cette pétition.

Des élus du Parlement fédéral soutiennent la démarche. Des membres du Conseil national et du Conseil des Etats issus de tous les principaux partis, l'UDC exceptée, ont ainsi signé l’appel. Lors de la session d'été, deux motions avaient déjà été déposées au Conseil national avec un large soutien de tous les partis.

ats/ami