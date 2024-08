Une mère, accusée d'avoir envoyé de l'argent à son fils parti rejoindre Daech, défend son enfant

Les parents d'un combattant suisse du djihad sont accusés de soutien au groupe Etat islamique devant le Tribunal pénal fédéral. Leur fils, un Genevois, était parti pour la Syrie en 2015 et ils lui ont envoyé de l'argent. La mère a défendu son fils alors que le père n'a pas pu comparaître pour des raisons de santé.

C'est une première en Suisse. Des parents d'un djihadiste genevois sont poursuivis en justice pour avoir envoyé plus de 50'000 francs à leur fils, qui combattait pour le groupe Etat islamique entre 2016 et 2019.

Le fils du couple qui était parti pour la Syrie en 2015 était le destinataire de ces virements. Âgé aujourd’hui de 29 ans, il se trouve toujours dans ce pays, détenu par les Kurdes. Le Ministère public de la Confédération accuse les parents de "financement du terrorisme".

De l'argent pour son fils

Le procès ne devait durer qu'un seul jour, mais à l'ouverture de l'audience, les choses se sont compliquées, avec l'absence du père. La Cour des affaires pénales doit maintenant clarifier dans quelle mesure le père, qui souffrirait de stress post-traumatique, pourrait être convoqué à son tour à l'audience.

En attendant, la matinée a été consacrée à la déposition de la mère. Cette femme de 60 ans, rentière AI, double nationale suisse-espagnole, sans formation professionnelle, a tenu à faire face aux juges et à répondre aux questions sur les motifs et les modalités de ses transferts d'argent. Elle a défendu son fils "qui n'aurait jamais fait de mal consciemment".

"Cet argent, c'était pour qu'il ne manque de rien. Non! je n'ai pas donné de l'argent au groupe EI mais à mon fils uniquement." Selon elle, les plus gros montants, dans la phase finale, devaient le faire sortir de prison et rentrer en Suisse. "Grâce à cet argent, il est encore en vie."

"On me traite de criminelle. Je me sens mal, très mal parce que je suis une maman et j'ai aidé mon fils", a-t-elle encore expliqué à la RTS.

"Invité" en Syrie

Selon la mère, en 2015, son fils aurait expliqué qu'il voulait partir en vacances, qu'il était "invité" en Syrie. Sa mère n'aurait pas constaté de changement dans son comportement, à part qu'il ne mangeait plus de porc et qu'il allait à la mosquée. Elle a prétendu ne pas connaître le groupe Etat islamique ou la Syrie jusque-là, hormis qu'une guerre civile y faisait rage.

Au début, la mère et le fils se téléphonaient quotidiennement, puis moins souvent. Après un certain temps, il disait qu'il voulait rentrer, qu'il s'était marié, que le couple avait eu une petite fille.

Le président du tribunal a riposté avec des transcriptions de communications où le fils parle de se faire exploser en Suisse ainsi que des photos où il pose, armé, en combattant de l'EI. Pour l'accusée, il aurait été obligé de faire ça. "Je suis une mère, mon fils avec une arme, ce n'est pas lui. Il ne peut pas faire de mal, il était doux. C'est une image truquée. Je ne peux pas admettre qu'on dise qu'il est un terroriste."

Une témoin interrogée

La Cour des affaires pénales a consacré l'après-midi à l'interrogatoire d'une femme qui a reçu une enveloppe contenant 3000 francs en mai 2017. Elle a confirmé que le pli lui a été remis par les deux accusés en gare de Payerne (VD).

Elle faisait cela "pour rendre service", sans savoir de quoi il s'agissait. La témoin n'a pas voulu dire à qui elle rendait service. Elle craint pour elle et pour sa famille.

