Une marée rouge à Düsseldorf pour soutenir l'équipe suisse de football

La Suisse retient son souffle samedi alors que l'équipe nationale de football espère vivre son heure de gloire face à l'Angleterre. Une marée rouge de supporters a défilé dans les rues de Düsseldorf, alors que les fan zones helvétiques attendent du monde malgré une météo maussade.

"Nous avons travaillé dur pour l'obtenir, nous l'avons mérité et nous voulons faire un grand match en espérant qu'il soit réussi", a déclaré l'entraîneur suisse Murat Yakin au micro de la RTS samedi, à quelques heures du match. "Ce n'est pas seulement pour moi, mais pour tout le staff, les joueurs et même tout le pays. C'est un sentiment magnifique pour nous d'être dans une telle situation", a-t-il poursuivi.

Et c'est effectivement tout un pays qui attend une performance historique de l'équipe emmenée par Granit Xhaka: une qualification pour les demi-finales de l'Euro. Une ambiance des grands soirs est attendue un peu partout. En Allemagne, tout d'abord, où une foule tout de rouge vêtue va envahir le stade.

Tous les billets de ce quart de finale se sont arrachés en quelques minutes et un défilé de fans s'est élancé à 14h à Düsseldorf en direction du stade, sur un total de quatre kilomètres. Une marée rouge bruyante, dont les images ont été relayées sur les réseaux sociaux.

Les encouragements de Viola Amherd

Et en Suisse, les rues risquent d'être un peu vides dès 18h alors que nombre de bars, de fan zones et de salons seront remplis de supporters haletants. "On ne veut pas rater ça", ont assuré plusieurs personnes interrogées samedi dans le 12h30.

Et un peu partout reviennent les mêmes commentaires d'avant-match: la Suisse a prouvé qu'elle méritait de se qualifier pour la demi-finale. Mais l'Angleterre est plus forte que l'Italie, non? Et si on allait loin dans le tournoi? Et de se questionner sur le onze de départ, sur qui sera titulaire et qui restera sur le banc. Quelle est la condition physique de Ruben Vargas, blessé il y a un mois. Silvan Widmer, suspendu contre l'Italie, jouera-t-il?

Une des supportrices confiantes dans la performance de la Nati n'est autre que la présidente de la Confédération. Dans un post sur X vendredi, Viola Amherd a souhaité bonne chance à l'équipe nationale. "Avec la performance d'équipe montrée jusqu'ici, la passion, la qualité et un peu de chance dans la compétition, tout est possible. Hop Suisse!" s'est exclamée la Valaisanne.

Seule la météo pourrait troubler la fête dans les fan zones. MétéoSuisse envisage en effet des précipitations par moments orageuses jusque dans la soirée. Mais aucune fermeture n'a été annoncée, contrairement au match contre l'Italie.

Ce n'est pas un peu de pluie qui freinera l'ardeur des fans de football. Et, comme le dit le compte officiel de la Nati sur X, "il est temps d'écrire l'histoire, ensemble".

