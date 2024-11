Une initiative populaire veut "une place financière suisse durable"

Le secteur financier helvétique ne doit pas soutenir "la destruction de la planète". Une alliance de la politique, de l'économie et des ONG a lancé mardi une initiative populaire "pour une place financière suisse durable et tournée vers l'avenir".

Déclin des abeilles sauvages, inondations en Espagne ou dégel du permafrost: les conséquences de la crise climatique sont déjà énormes et ne cesseront de s'amplifier dans les années à venir, a énuméré le conseiller national Marc Jost (PEV/BE) devant les médias à Berne.

Et de citer qu'il faudrait jusqu'à 8000 milliards de dollars par an pour atteindre l'objectif de zéro émission net d'ici 2050. Si la protection du climat coûte cher, l'absence de protection du climat coûte encore plus cher, a complété le député Stefan Müller-Altermatt (Centre/SO).

Selon lui, la Suisse a un rôle particulier à jouer: sa place financière, "qui est un poids lourd international, est un levier gigantesque pour faire avancer la décarbonisation".

Les mesures volontaires "insuffisantes"

Or, les grandes banques et assurances helvétiques investissent actuellement chaque année des milliards dans des activités à l'étranger qui nuisent à l'environnement, comme le déboisement de la forêt tropicale ou l'exploitation du charbon, a fustigé la conseillère nationale Mattea Meyer (PS/ZH).

Alors que l'économie et la population suisses font des efforts pour ménager le climat, la place financière produit à l'étranger environ 18 fois la quantité d'émissions de CO2 de la Suisse, a ajouté la députée Kathrin Bertschy (PVL/BE). Et de trouver que les mesures purement volontaires ne suffisent pas à provoquer le changement nécessaire.

Des "règles du jeu contraignantes"

"Il faut imposer des règles du jeu contraignantes", a déclaré Thomas Vellacott, directeur général du WWF. Et de souligner que de telles règles existent déjà dans d'autres places financières, comme à Londres, à Hong Kong ou à Singapour.

Les règles doivent s'appliquer à tous les acteurs, a abondé Michael Malquarti, directeur des risques dans une société de gestion genevoise. D'après lui, le texte applique pour le secteur financier et dans une perspective environnementale "un principe simple et fondamental du libéralisme, l'interdiction de nuire à autrui".

Tous les partis, sauf l'UDC

Concrètement, il est demandé que la Confédération prenne des mesures pour que les flux financiers respectent les normes internationales en matière de protection du climat et de la biodiversité.

L'initiative limite aussi "de manière ciblée" le financement de projets d'énergie fossile, a expliqué Stefan Müller-Altermatt. Pour atteindre l'objectif de 1,5 degré fixé dans l'Accord de Paris, "il est urgent d'abandonner rapidement les énergies fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel", a déclaré Mattea Meyer.

Une surveillance doit aussi être instaurée, afin de garantir le respect des obligations. Des exceptions sont prévues pour les activités qui ont un impact minime sur l'environnement. L'idée n'est pas de créer une charge bureaucratique inutile, a noté Michael Malquarti.

Le comité est composé notamment d'élus fédéraux actuels et anciens de tous les principaux partis, sauf de l'UDC. Il a jusqu'au 26 mai 2026 pour récolter 100'000 signatures.

ats/ther