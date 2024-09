Une IA contre les fraudes au covoiturage à Thônex-Vallard à la frontière genevoise

À la douane de Thônex-Vallard, à la frontière genevoise, la police française a mis en place un dispositif pour lutter contre les fraudes au covoiturage. Une caméra scanne les voitures et n'ouvre la barrière que si deux personnes au moins sont à bord.

Pour faire respecter la voie réservée au covoiturage et qui souffrait de nombreuses fraudes, la police a dû recourir à des caméras munies d'intelligence artificielles. En effet, près de 80% des véhicules empruntant cette voie n'avaient qu'un seul occupant.

Installées au bord de la voie réservée au covoiturage, ces caméras détectent le nombre d'occupants des voitures. "Un flash illumine l'intérieur de la voiture, permettant de compter le nombre de personnes", explique Florian Grange, chef de projet développement et innovation chez ATMB. "L'intelligence artificielle traite ensuite ces informations et décide si la barrière doit s'ouvrir ou rester fermée." Les images capturées sont anonymisées à la source pour se conformer aux réglementations de l'UE.

Le dispositif intéresse les Genevois

L'initiative est saluée par les usagers, qui soulignent que cela encourage le covoiturage et permet de passer plus facilement. "On gagne 3 à 5 minutes en moyenne et on évite les bouchons sur le côté", explique un automobiliste. Actuellement, ce dispositif unique au monde n'est présent que du côté français de la frontière. Toutefois, il suscite déjà l'intérêt des autorités genevoises. La question de sa compatibilité avec le cadre juridique suisse se pose.

"Dans le cas d'une barrière qui identifie le nombre de personnes, il y a un traitement de données personnelles. Il faut donc respecter la Loi sur la protection des données au niveau fédéral et cantonal. Une barrière comme celle en France est possible en Suisse, à condition de se conformer à cette législation", explique Sylvain Métille, avocat spécialiste en protection des données, droit de l'informatique et technologies.

