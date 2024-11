Une franchise-valeur à 150 francs, ça change quoi pour vous?

Il vous arrive de faire vos courses en France? Dès janvier prochain, les règles se durcissent: la limite d’achat hors TVA passe de 300 à 150 francs par jour et par personne. Faites-vous partie de celles et ceux que cette décision fâchent? Et pour vous, une franchise-valeur à 150 francs, qu’est-ce que ça change?

La franchise-valeur à 150 francs, ça change quoi pour vous ? / Ça change quoi pour vous ? / 3 min. / mercredi à 13:04 Si le Conseil fédéral a décidé d'abaisser cette limite, c'est parce qu'une majorité des voix consultées y étaient favorables, à commencer par les associations de commerçantes et commerçants. Selon la Fédération suisse du commerce de détail (Swiss Retail Federation), le tourisme d'achat génère une perte financière estimée à 8,5 milliards de francs pour le commerce de détail suisse. La Plateforme genevoise du commerce aurait même voulu une baisse plus radicale. >> Lire aussi : La limite des achats à l'étranger non taxés passera de 300 à 150 francs dès le 1er janvier 2025 L'idéal, pour favoriser pleinement nos consommateurs suisses et les mettre sur un plein pied d'égalité, ce serait d'abaisser encore cette franchise, voire de la supprimer totalement Flore Teysseire, présidente de la Plateforme du commerce, 19h30, 18 novembre 2023 C’est aussi le cas de certaines autorités cantonales, comme dans le Jura, où la santé des commerces inquiète. Lorsque vous habitez à Boncourt (JU), Delle (F) est plus proche que Porrentruy. Cela fait partie bien sûr d’une culture depuis des années, mais cela pose des problèmes au commerce local et cette spécificité n’est pas prise en compte au niveau des instances fédérales Jacques Gerber, ministre jurassien de l'Economie, Mise au point, 27 octobre 2024 Ces arguments n’ont pas suffi: une limite à 50 francs ou moins aurait entraîné trop de frais et de complications administratives. >> Lire aussi : Tourisme d'achat: des commerçants veulent faire payer la TVA dès 50 francs Et vous dans tout ça? Faire vos courses de l'autre côté de la frontière sera donc plus difficile dès janvier. Et attention, cette limite est aussi abaissée pour les retours en avion. Des mesures d’accompagnement seront mises en place, comme par exemple l'application QuickZoll qui vous permettra de déclarer plus facilement vos marchandises. Claire Burgy