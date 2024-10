Une app sur le parler romand, une chasse au trésor et le ballet des étourneaux

Bonjour et bienvenue dans Suisse Good! Christophe Schenk - Journaliste RTS info

Bonjour et bienvenue dans Suisse good !



Comme chaque mois d'octobre depuis 3 ans, les caracs de Suisse romande troquent leur couleur verte contre le rose, pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Et cette année, une pâtisserie lausannoise a même préparé "le plus grand carac rose du monde" pour l'occasion.

pexels - tim samuel Une application participative pour documenter le parler romand / On en parle / 9 min. / mardi à 08:35

Une app sur le parler romand

Pignouf, panosse, rampon: si vous aimez les mots typiquement romands, l'application Dis-voir est faite pour vous. On peut y écouter des mots et tenter de les situer sur une carte, s'enregistrer pour contribuer à cet atlas et même y faire une partie de Motus quotidienne... avec des mots romands uniquement, évidemment.

>> En savoir plus : "Dis-voir", une application pour connaître et répertorier les expressions de Suisse romande

La plus grande chasse au trésor de Suisse / Verticale RTSinfo / 59 sec. / le 14 octobre 2024

Une chasse au trésor à Fribourg

Vous avez aimé l'énigme de "La chouette d'or"? Vous allez adorer "L'émeraude du Colibri". Un bijou d'une valeur de 18'000 francs, caché quelque part à Fribourg, et qu'il faut retrouver en résolvant une quinzaine d'énigme. Il a fallu 31 ans pour débusquer la chouette. Le colibri sera-t-il aussi coriace?

Consommer moins, réparer plus tout en apprenant. C'est le credo des Repaircafés / Couleurs locales / 3 min. / mercredi à 19:00

Le succès des Repair Cafés

Consommer moins, réparer plus... et apprendre en même temps. C'est le concept des Repair Cafés, qui essaiment en Suisse romande. Ou comment trouver une solution pour donner une seconde vie à sonappareil et mieux comprendre son fonctionnement, grâce à des bénévoles qui partagent leur savoir.

Plusieurs milliers d'étourneaux traversent le ciel Suisse durant leur vol migratoire / 12h45 / 1 min. / vendredi à 12:45

Le ballet des étourneaux

C'est un spectacle automnal à observer chaque soir dans les villes romandes: les "murmurations" de milliers d'étourneaux. Un vol collectif qui ressemble à une chorégraphie en suspension au coucher du soleil, lorsque ces oiseaux migrateurs s'installent dans des arbres pour passer la nuit.

>> En savoir plus : La danse aérienne des étourneaux, un vrai travail d'équipe

DR L’invité du 12h30 - Riad Sattouf présente sa nouvelle bande-dessinée "Moi, Fadi, le frère volé" / L'invité du 12h30 / 8 min. / jeudi à 12:52

L'autre Arabe du futur

Avec sa BD L'Arabe du futur, traduite en 23 langues et vendue à 3,5 millions d'exemplaires, Riad Sattouf racontait l'histoire de sa famille, entre la France et la Syrie. Mais le récit embrassait son point de vue. Avec Moi, Fadi, le frère volé, le dessinateur français donne aujourd'hui la parole à son frère cadet, se basant sur ses souvenirs pour raconter une autre facette de cette histoire familiale.

>> En savoir plus : Riad Sattouf est de retour avec "Moi, Fadi, le frère volé", une histoire déchirante

Les auberges de jeunesse suisses fêtent 100 ans cette année / Couleurs locales / 3 min. / mardi à 19:00

100 ans d'auberges de jeunesse

Saviez-vous que la Suisse est le 2e pays, juste après l'Allemagne, à avoir développé des auberges de jeunesse? Celles-ci fêtent cette année leurs 100 ans, entre dortoirs communs et nouveaux modèles plus luxueux.

Et sinon, avec les longues soirées d'automne, j'ai mis à jour ma playlist P:ano, histoire d'agrémenter mes heures de lecture, et la partage avec vous. Au menu, 3 heures de mélodies au piano, de Philip Glass à Max Richter, d'Hania Rani à Vanessa Wagner, de Nils Frahm à Chilly Gonzales.

Bonne écoute, belle semaine et à lundi prochain!