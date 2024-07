Une app pour un service de sécurité sur demande, l’innovation d’une société genevoise

Une entreprise genevoise veut bousculer le marché de la surveillance en lançant Edgward, une application mobile de service de sécurité à la demande. Elle consiste à mettre en relation des clients privés et des prestataires de sécurité.

Edgward, à l'instar d'Uber Eats, permet de commander une patrouille d’agents de sécurité comme l'on pourrait se faire livrer un repas. L'application mobile genevoise met en relation des clients privés et des prestataires de sécurité.

Plutôt que de faire installer un système d’alarme facturé entre 2000 et 6000 francs, auquel s’ajoute un abonnement mensuel, le concept est de faire recours aux professionnels uniquement lorsqu’on en ressent le besoin.

Un prix attractif

La nouveauté que propose cette application se situe avant tout dans le prix, comme l’explique Daniel Barouch, fondateur de l’application et patron de l'entreprise DBA Solutions.

"Vous téléchargez l'application et la seule chose nécessaire est d'avoir un abonnement. Il coûtera entre 20 et 25 francs pour un privé et 30 à 35 francs pour une entreprise, par mois", détaille l'entrepreneur. "Vous pouvez ensuite choisir pour quelle intervention vous voulez payer."

Bousculer le marché sans le concurrencer

L'entreprise souhaite bousculer les offres de services de surveillance, sans pour autant concurrencer les entreprises traditionnelles. Le secteur étant fortement réglementé, l'application ne peut fonctionner sans les agences de sécurité, qui y voient même une opportunité.

"C'est stimulant de recevoir des demandes d'interventions à travers une plateforme innovante, et cela peut permettre d'obtenir plus de demandes tout en ayant de la flexibilité", explique Steve Gennen, patron de Python sécurité.

Mais tous les acteurs du milieu ne sont pas ravis. Un patron d’une entreprise vaudoise de sécurité qui souhaite rester anonyme se demande si, à terme, les clients ne délaisseront pas les services traditionnels pour ce genre d’application.

>> L'interview de Steve Gennen dans La Matinale : Keystone - Jean-Christophe Bott L’application mobile Edgward à Genève permet de commander des patrouilles de sécurité, interview de Steeve Genaine / La Matinale / 59 sec. / aujourd'hui à 06:18

Formation obligatoire

Selon Aline Dard, porte-parole de la police cantonale, il n'y a pas de risque que des individus non formés s'improvisent agent de sécurité.

"Je rappelle qu'une personne qui souhaite exercer une activité en lien avec la sécurité doit faire une demande d'autorisation, et ce uniquement par le biais d'une entreprise de sécurité reconnue. Celle-ci dispensera une formation de base à son agent", précise la porte-parole.

>> L'interview d'Aline Dard dans La Matinale : L’application mobile Edgward à Genève permet de commander des patrouilles de sécurité, interview d’Aline Dard / La Matinale / 1 min. / aujourd'hui à 06:27

Sujet radio: Mohamed Musadak

Adaptation web: Raphaël Dubois