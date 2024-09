Une ambassade suisse rouvre en Irak, après plus de trente ans d'absence

La Suisse a réouvert une ambassade en Irak, plus de trente ans après l'avoir fermée. Le Conseil fédéral veut ainsi développer la collaboration économique et sécuritaire avec un pays qui "s'affirme de plus en plus comme bâtisseur de ponts".

La première guerre du Golfe a conduit à la fermeture de l'ambassade de Suisse en 1991. En novembre 2000, la Suisse avait rouvert un bureau de liaison diplomatique à Bagdad pour sauvegarder ses intérêts, qui a été fermé à son tour en octobre 2008 durant l'invasion américaine de ce pays. Depuis, c'est l'ambassadeur de Suisse en Jordanie qui était chargé de défendre les intérêts de la Suisse en Irak. "Ressources énergétiques" attractives Selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), la situation sécuritaire en Irak s'améliore depuis peu. "Le pays est entré dans une phase de développement économique et s'affirme de plus en plus comme bâtisseur de ponts et médiateur", écrit-il dans un communiqué. La nouvelle représentation diplomatique permettra de renforcer les relations bilatérales avec l'Irak, de développer la coopération économique et sécuritaire, et de mieux représenter les intérêts de la Suisse. Avec ses ressources énergétiques, l'Irak offre à long terme des possibilités d'exportation et d'investissement intéressantes pour les entreprises suisses, estime le DFAE. "Coopération migratoire" Une autre priorité pour la Suisse est la coopération en matière migratoire, rappelle le département d'Ignazio Cassis. Le Département fédéral de justice et police soutient depuis 2020 des projets liés à la migration en Irak et les discussions sur cette question ont abouti à la conclusion d'un accord en mai dernier. >> Lire : La Suisse veut promouvoir le dialogue en Irak et rouvrir une ambassade Dans cette perspective, le Secrétariat d'Etat aux migrations détachera une déléguée dans la nouvelle ambassade. Elle prêtera main-forte à l'ambassadeur de Suisse en Irak Daniel Hunn, nommé au mois de mars. Au total, trois personnes travailleront pour l'ambassade de Suisse à Bagdad. Objectif stratégique En rouvrant son ambassade à Bagdad, la Suisse entend jouer un rôle dans "la promotion de la paix et de l'aide humanitaire" dans la région. En raison de l'importance géopolitique de l'Irak, la réouverture d'une représentation diplomatique était un objectif de la stratégie du Conseil fédéral en ce sens. En 2021, le conseiller fédéral Ignazio Cassis s'était rendu en Irak pour évaluer la situation. La réouverture de l'ambassade avait été l'un des principaux thèmes abordés lors de la rencontre avec son homologue irakien et avait été approuvée en automne 2023 par les commissions de politique extérieure du Parlement. ats/jop