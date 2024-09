Une alliance de droite lance la campagne pour défendre l'élargissement des autoroutes

L'élargissement de certains tronçons d'autoroute fera l'objet d'une votation le 24 novembre. Une alliance de droite a lancé sa campagne en faveur du projet mardi à Berne.

Une enveloppe de 5,3 milliards de francs pour six projets autoroutiers validés par le Conseil fédéral a été débloquée par le Parlement. Sont prévus trois nouveaux tunnels en Suisse alémanique — à Bâle, Schaffhouse et Saint-Gall — ainsi que des nouvelles voies autoroutières autour de Berne et sur l’axe entre Genève et Nyon, où il est prévu de construire une troisième piste.

"Il y a plus de monde qui se déplace. Il y a un besoin de mobilité. Le Suisse aime bouger. Il y a un besoin de compléter les infrastructures, qu'elles soient ferroviaires ou routières. Ça va améliorer l'axe Vaud-Genève", explique dans le 19h30 le conseiller aux Etats Pascal Broulis (PLR/VD).

Référendum des associations écologistes

Les associations de défense de l’environnement, soutenues par la gauche, ont lancé un référendum contre ce qu’elles estiment être une aberration écologique.

"Ça ne résoudra pas le problème des embouteillages. Chaque nouvelle route appelle un nouveau trafic. L'élargissement de ces autoroutes va appeler de nouvelles voitures, avec évidemment un trafic toujours plus fort", avertit la conseillère nationale Delphine Klopfenstein Broggini (Vert-e-s/GE).

Le peuple est appelé à voter dans deux mois. La campagne promet d’être intense, notamment en Suisse romande. En juin déjà, les associations patronales lémaniques avaient lancé la campagne de leur côté, en mettant en avant l’argument du développement économique de la région.

Juliette May et Valérie Gillioz/asch